Обама объявил Техас зоной стихийного бедствия

Президент США Барак Обама в пятницу объявил штат Техас зоной стихийного бедствия в связи с бушующими там бурями и наводнениями, сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

В администрации президента уточнили, что глава государства "приказал направить федеральную помощь в поддержку усилий штата, окружных и местных властей по восстановлению районов, пострадавших от сильных бурь, торнадо, мощного ветра и дождей, которые не прекращаются с 4 мая".

Помощь федерального центра включает в себя гранты на восстановление жилья, постройку временных домов и на другие нужды населения и предпринимателей, которые понесли убытки из-за стихии в округах Харрис, Хейс и Ван Зандт.

Ранее американское информационное агентство Associated Press сообщило, что число людей, которые погибли в американских штатах Техас и Оклахома в результате бурь и наводнений, за последнюю неделю достигло 28. По его данным, 24 человека погибли в Техасе, четыре - в Оклахоме. Пропавшими без вести в Техасе считаются 13 человек.

В городке Уортон на юге-востоке Техаса из-за повышения уровня воды в реке Колорадо были эвакуированы в целях предосторожности жители примерно 300 домов. Население Уортона составляет около 8,5 тыс. человек. Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды в реке поднимется более чем на 10 метров, будут затоплены некоторые улицы.

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Власти уже затопленных городов Техаса и Оклахомы по-прежнему воздерживаются от уточнения нанесенного стихией ущерба, масштабы которого почти ежечасно увеличиваются. Сообщается о тысячах поврежденных жилых домов и хозяйственных построек, десятках тысяч эвакуированных людей и сотнях километров пришедших в негодность автомобильных дорог. Пока все силы и средства брошены на предотвращение новых возможных человеческих жертв, а также на оказание помощи людям.