В США из-за мощных ливней начали эвакуировать людей

Наиболее пострадали Техас и Оклахома. В последнем штате погиб пожарный, которого унесло потоком воды., сообщает Русская служба Би-би-си

В нескольких частях Техаса за сутки выпали до 25 сантиметров осадков. Синоптики ожидают продолжения дождей на следующей неделе.

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Из центральной части Техаса были эвакуированы около 1000 человек.