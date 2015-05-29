Санкции не достигли цели изменить курс РФ, но они заставляют ее платить цену за действия в Украине - Пайфер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии ”Сизифов труд глобального лидерства: фокус на США” в рамках 8-го Киевского форума по вопросам безопасности.

”Очень важным будет, если Соединенные Штаты и Европейский Союз сохранят экономические санкции против России, и будут готовы усилить эти санкции, если на востоке (Украины) будут новые военные действия или если Москва не выполнит свою часть обязательств по имплементации положений Минских соглашений”, - заявил Пайфер.

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По его убеждению, экономические санкции уже оказывают значительное влияние на экономику России. ”Однако они еще не достигли политической цели изменения российского политического курса, но до тех пор, пока санкции будут продолжать действовать, экономическая цена для России будет расти”, - считает Пайфер.