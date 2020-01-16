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New York Times: Хакеры России снова взялись за свое, и Трамп в этом виноват

15:05, 16 января 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Если за недавней хакерской атакой против газовой компании из Украины стоят военные России, на что указывают доказательства, тогда президент Дональд Трамп несет за это определенную ответственность. Связь между ним и хакерами не прямая. Нет никаких доказательств, что Трамп или кто-то из его помощников знал что-то про эту конкретную атаку.

Но президент США постоянно поощрял иностранные государства вмешиваться в американские выборы против его оппонентов. И, кажется, именно это и произошло сейчас, - пишет New York Times. Никого не должно удивлять, что другие страны делают именно то, к чему их призвал Трамп. Это сложная история, поэтому стоит ее разбить на несколько лет.

Во-первых, New York Times на этой неделе сообщил, что хакеры русской армии пытались взломать систему украинской газовой компании Burisma, на которую работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США.

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«Эксперты говорят, что время и масштабы атаки указывают на то, что россияне наверняка искали потенциальные уничижительные материалы о Байденах. Такую же информацию Трамп хотел получить от Украины, когда давил на нее с требованием начать расследование против Байдена и Burisma, запустив цепь событий, которые привели к его импичменту», - писало издание.

Во-вторых, у Владимира Путина есть причины верить, что Трамп действительно хочет, чтобы он вмешался в избирательную кампанию 2020 года. Ведь действующий президент США публично поощрял Россию повлиять на выборы в 2016-ом. После того, как американские службы безопасности разоблачили российские действия, Трамп отверг эти выводы и начал повторять откровенно лживые возражения Путина. Российский президент – не дурак. Он без сомнения понял, что решение американского президента повторять его ложь – это сигнал поддержки российских действий.

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В-третьих, Трамп особенно четко дал понять, что хотел бы, чтобы страны, такие как Китай и, конечно же, Украина, облили грязью Байдена, который вероятнее всего станет кандидатом в президенты от демократов. Сигнал иностранным лидерам четкий: можно завоевать благосклонность президента США, если выставить Байдена в плохом свете.

«Просто сейчас мы стали свидетелями того, что бывает, когда президент США игнорирует закон и национальные интересы ради собственной виголи. Лидеры в других странах, включая таких враждебных к американским интересам, как Россия, замечают это и действуют соответственно», - пишет издание.

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