New York Times: Хакеры России снова взялись за свое, и Трамп в этом виноват

Похоже, Москва по-своему поняла отрицание российского вмешательства в предыдущие выборы, и уже начала это делать снова.

Если за недавней хакерской атакой против газовой компании из Украины стоят военные России, на что указывают доказательства, тогда президент Дональд Трамп несет за это определенную ответственность. Связь между ним и хакерами не прямая. Нет никаких доказательств, что Трамп или кто-то из его помощников знал что-то про эту конкретную атаку.

Но президент США постоянно поощрял иностранные государства вмешиваться в американские выборы против его оппонентов. И, кажется, именно это и произошло сейчас, - пишет New York Times. Никого не должно удивлять, что другие страны делают именно то, к чему их призвал Трамп. Это сложная история, поэтому стоит ее разбить на несколько лет.

Во-первых, New York Times на этой неделе сообщил, что хакеры русской армии пытались взломать систему украинской газовой компании Burisma, на которую работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США.

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«Эксперты говорят, что время и масштабы атаки указывают на то, что россияне наверняка искали потенциальные уничижительные материалы о Байденах. Такую же информацию Трамп хотел получить от Украины, когда давил на нее с требованием начать расследование против Байдена и Burisma, запустив цепь событий, которые привели к его импичменту», - писало издание.

Во-вторых, у Владимира Путина есть причины верить, что Трамп действительно хочет, чтобы он вмешался в избирательную кампанию 2020 года. Ведь действующий президент США публично поощрял Россию повлиять на выборы в 2016-ом. После того, как американские службы безопасности разоблачили российские действия, Трамп отверг эти выводы и начал повторять откровенно лживые возражения Путина. Российский президент – не дурак. Он без сомнения понял, что решение американского президента повторять его ложь – это сигнал поддержки российских действий.

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В-третьих, Трамп особенно четко дал понять, что хотел бы, чтобы страны, такие как Китай и, конечно же, Украина, облили грязью Байдена, который вероятнее всего станет кандидатом в президенты от демократов. Сигнал иностранным лидерам четкий: можно завоевать благосклонность президента США, если выставить Байдена в плохом свете.

«Просто сейчас мы стали свидетелями того, что бывает, когда президент США игнорирует закон и национальные интересы ради собственной виголи. Лидеры в других странах, включая таких враждебных к американским интересам, как Россия, замечают это и действуют соответственно», - пишет издание.