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В Турции после двух лет отменили блокировку Wikipedia

09:39, 16 января 2020
Мир
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В Турции вновь заработала Wikipedia \ Wikipedia

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В ночь на 16 января ресурс вновь стал доступен на территории Турции.

Запрет на Wikipedia в Турции был введен 29 апреля 2017 года. Власти решили, что ресурс создает стране негативный имидж, в частности пишет статьи о связях Анкары с террористическими организациями, сообщает NTV. На требование удалить подобный контент администрация сайта не отреагировала

Ранее Конституционный суд Турции постановил, что закрытие онлайн-энциклопедии неправомерно. Там подчеркнули, что закрытие Wikipedia не соответствовало требованиям демократического общества.

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