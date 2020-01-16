В Турции после двух лет отменили блокировку Wikipedia

В ночь на 16 января ресурс вновь стал доступен на территории Турции.

Турецкие власти после двух с половиной лет блокировки приняли решение открыть для пользователей интернета онлайн-энциклопедию Wikipedia.

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В ночь на 16 января ресурс вновь стал доступен на территории Турции.

Запрет на Wikipedia в Турции был введен 29 апреля 2017 года. Власти решили, что ресурс создает стране негативный имидж, в частности пишет статьи о связях Анкары с террористическими организациями, сообщает NTV. На требование удалить подобный контент администрация сайта не отреагировала.

Ранее Конституционный суд Турции постановил, что закрытие онлайн-энциклопедии неправомерно. Там подчеркнули, что закрытие Wikipedia не соответствовало требованиям демократического общества.