Трамп и Эрдоган обсудили сбитый Ираном украинский Boeing

Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране, а также развитие ситуации в Ливии.

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает РБК со ссылкой на The Hill.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном самолет "Международных авиалиний Украины".

В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.

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Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Президенты обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных.