Еврокомиссия: возвращение России в G7 сейчас не на повестке дня

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"После незаконной аннексии Крыма лидеры G7 решили приостановить участие (Москвы) в G8 до тех пор, пока Россия не изменит свой курс и ситуация позволит вести полноценную дискуссию. Но, как это вполне очевидно, это еще не ко времени, и возвращение к формату G8 не на повестке дня", - сказал он.

Франс Тиммерманс сообщил, что Евросоюз на саммите будут представлять президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.