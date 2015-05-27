Еврокомиссия: возвращение России в G7 сейчас не на повестке дня
20:56, 27 мая 2015Мир
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Вопрос возвращения России в состав G7 в настоящее время на повестке дня не стоит.
Тиммерманс заявил, что вопрос возвращения в формат G8 не стоит / politikus.ru
Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
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"После незаконной аннексии Крыма лидеры G7 решили приостановить участие (Москвы) в G8 до тех пор, пока Россия не изменит свой курс и ситуация позволит вести полноценную дискуссию. Но, как это вполне очевидно, это еще не ко времени, и возвращение к формату G8 не на повестке дня", - сказал он.
Франс Тиммерманс сообщил, что Евросоюз на саммите будут представлять президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
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