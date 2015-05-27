Лидеры G7 обсудят общие подходы в противостоянии внешним угрозам

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Выступая сегодня в Брюсселе в Европейском парламенте по поводу подготовки к саммиту G7, который пройдет 7-8 июня в Германии, Франс Тиммерманс отметил, что в этом году лидеры G7 под председательством канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждать "ряд традиционных вопросов и некоторые достаточно новые проблемы".

"Они обсудят ситуацию в глобальной экономике, дадут оценку прогрессу повестки дня глобальной торговли и соответствующим двусторонним переговорам. Они также обменяются мнениями и будут искать общие подходы в отношении крупнейших угроз внешней политике", - сказал он.

По словам Франса Тиммерманса, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, которые будут представлять на саммите G7 Евросоюз, "намерены принять участие в дискуссии и используют возможность обменяться последней информацией о крупнейших европейских проектах и инициативах, таких как инвестиционный план для Европы". "Они также сделают упор на совместных усилиях относительно Энергетического союза ЕС и представят ключевые элементы новой европейской политики в сфере миграции", - сказал вице-президент ЕК.

Как сообщалось, в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия. G8 превратилась в G7 после того, как страны G7 в 2014 году собрались на саммит в Брюсселе без России. Такое решение было принято после аннексии Крыма Россией.