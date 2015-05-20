Лидеры "Большой семерки" 7-8 июня обсудят ситуацию на Донбассе

Лидеры стран "Большой семерки" обсудят во время встречи в Германии 7-8 июня ситуацию на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сказал на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинге осуществлялась на сайте Белого дома - УНИАН).

В частности, представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты и партнеры в Европе остаются обеспокоенными в связи с дестабилизацией Россией ситуации в Украине.

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"Я уверен, что этот вопрос будет подниматься и обсуждаться во время посещения президентом встречи "Большой семерки" в Германии в начале следующего месяца", - сказал Эрнест.

Также он отметил, что беспокойство США относится к фактам продолжающейся поставки Россией через украинскую границу военной техники и оборудования, перемещения российских войск через границу, которые, кроме того, воюют, поддерживая сепаратистов на востоке Украины.

По его словам, эти действия создают опасность для мирных жителей и приводят к гибели как гражданских лиц, так и украинских военных.