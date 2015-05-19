Украина ожидает от саммита G7 обсуждения путей противодействия российской агрессии

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый провел встречу с заместителем Министра иностранных дел Японии Ясумаса Нагаминэ.

В частности, Чалый выразил благодарность Японии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что «позиция Японии очень важна, особенно в преддверии саммита Большой семерки, который пройдет 7-8 июня в Германии, и где Украина ожидает внимания к вопросу мирного урегулирования ситуации на Донбассе и обсуждения путей противодействия российской агрессии”, - говорится в сообщении.

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Также сказано, что стороны обсудили состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН в Украине. ”Ясумаса Нагаминэ заверил в готовности Японии и в дальнейшем всесторонне поддерживать Украину, в том числе путем консолидации усилий международного сообщества”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, заместитель главы АП поблагодарил японскую сторону за масштабную финансовую помощь Украине, в частности выделение 1,5 млрд долларов США кредитной помощи на реализацию ряда проектов в поддержку развития.

Чалый также положительно отметил решение правительства Японии о выделении Украине дополнительной помощи в размере 316,6 млн долларов США для стабилизации национальной экономики и на поддержку реформ.

Кроме того, стороны отметили важность дальнейшего развития двусторонних отношений и обсудили состояние реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В этом контексте отмечалась важность завершения странами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между Украиной и Японией о содействии и защите инвестиций от 5 февраля 2015 года.