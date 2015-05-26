В ЕС оправдывают Юнкера, который на саммите приветствовал Орбана словами "Привет, диктатор!"

Об этом во время брифинга заявил спикер Юнкера Маргаритис Шинас.

"Президент Юнкер в политике в течение 33 лет. Он был премьер-министром (Люксембурга - Ред.) в течение 19 лет. Он знает всех членов Европейского Совета очень хорошо, и поддерживает с ними доверительные отношения", - отметил он, пишет Украинская правда.

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"Он хорошо известен своим неформальным и часто веселым стилем. Я был там (в Риге - Ред.), и я не думаю, что за этим стоит некая история", - отметил Шинас.

"Я думаю, что вполне понятно, что это было веселой частью длительного процесса встречи лидеров стран ЕС", - отметил пресс-секретарь Юнкера.

"Я могу проинформировать вас, что господин Орбан назвал президента Юнкера "великим герцогом", - отметил Шинас.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите "Восточного партнерства" в Риге поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана словами "Привет, диктатор!".