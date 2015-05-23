Председатель Еврокомиссии в шутку назвал премьера Венгрии "диктатором" и отвесил ему пощечину

Это произошло во время встречи Юнкера и Орбана на саммите Восточного партнерства, который только что завершился в Риге, передает "5 канал".

Когда Орбан начал приближаться к Юнкеру, тот сказал: "Диктатор идет". В тот момент, когда венгерский премьер подошел, глава Еврокомиссии поднял вверх руку для приветствия, произнеся снова "Диктатор", и после рукопожатия отвесил Орбану легкую пощечину.

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Венгерский премьер на это внешне никак не отреагировал и продолжал улыбаться.

Таким образом, Юнкер попытался разрядить напряжение после недели тяжелых переговоров между Брюсселем и премьер-министром Венгрии.

Орбана часто критиковали за его якобы "самогосударственность". С момента прихода к власти в 2010 году Орбан провел ряд реформ в области юстиции, средств массовой информации и экономики, которые на западе были признаны нарушающими фундаментальные свободы.

Кроме того недавно Орбан предложил возобновить дискуссию о смертной казни, отмененной в Венгрии в 1990 году. Учитывая тот факт, что в Евросоюзе действует мораторий на смертную казнь, предложение Орбана вызвало бурное недовольство среди стран-членов ЕС.