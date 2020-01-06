В Танзании убили четырех человек по подозрению в колдовстве

Местные жители решили убить членов семьи, потому что заподозрили их в колдовстве.

В Танзании убили по меньшей мере четырех человек из одной семьи по подозрению в колдовстве.

Инцидент произошел в городе Кигома на западе Танзании, передает Громадське со ссылкой на Xinhua

Отмечается, что местные жители решили убить членов семьи, потому что заподозрили их в колдовстве. Также местные уничтожили жилье погибших.

По данным местных властей, среди погибших была одна беременная женщина. Представители местной власти обратились к правительству с просьбой задержать виновников и привлечь их к ответственности.

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Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств. Также комиссар призвал прекратить убивать людей по подозрению в колдовстве.

Отметим, что в Танзании регулярно происходят убийства по подозрению в якобы колдовстве из-за местных предрассудков.

Ранее сообщалось, что на востоке Индии пятеро мужчин и знахарь убили женщину и четырех ее малолетних детей из-за подозрения в колдовстве. Женщину заподозрили в практиковании черной магии, когда от болезни в селе умерла 12-летняя девочка.