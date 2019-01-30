В Индии женщину и четырех ее детей убили из-за подозрения в колдовстве

По делу уже задержаны шесть человек.

На востоке Индии пятеро мужчин и знахарь убили женщину и четырех ее малолетних детей из-за подозрения в колдовстве.

Отмечается, что женщину заподозрили в практиковании черной магии, когда от болезни в селе умерла 12-летняя девочка. Об этом сообщает CNN.

Мужчины обратились к знахарю, который также обвинил женщину, после чего все шестеро ворвались в дом "подозреваемой" и забили до смерти ее и детей 4, 7 и 12 лет, а также 10-месячного младенца.

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Как сообщили в полиции, на следующий день муж жертвы и отец убитых детей обратился в полицию, когда заметил, что семья исчезла, а в доме остались следы насилия. Правоохранители нашли тела в колодце.

Всех шестерых мужчин, которые принимали участие в убийстве, задержали. Как известно, в Индии нередко случаются случаи убийств по подозрению в колдовстве. Люди считают своим долгом защитить местных от ведьм. Также люди верят, что знахари умеют лечить людей от сверхъестественных болезней.

В течение 2016 года на востоке Индии убиты 134 человека по подозрению в колдовстве.