На выборах в Польше побеждает Анджей Дуда - экзит-полл

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta Wyborca.

Анджей Дуда - 53 процента.

Бронислав Коморовский - 47 процентов.

На пост главы государства после первого тура голосования претендуют действующий президент страны Бронислав Коморовский и кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда.

Читайте также Польши завершается второй тур президентских выборов, явка превышает 40 процентов

В ходе опроса агентства Millward Brown С.А. 45,8% избирателей готовы проголосовать за Анджея Дуду. За действующего президента Бронислава Коморовского - 45,3% избирателей.

Напомним,в первом туре Дуда вступил в 34,76%, а Коморовский - 33,77%.