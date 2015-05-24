На выборах в Польше побеждает Анджей Дуда - экзит-полл
23:47, 24 мая 2015Мир
3232 0
В Польше объявили результаты экзит-полла президентских выборов от компании Ipsos
REUTERS
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta Wyborca.
Анджей Дуда - 53 процента.
Бронислав Коморовский - 47 процентов.
На пост главы государства после первого тура голосования претендуют действующий президент страны Бронислав Коморовский и кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда.
Читайте также Польши завершается второй тур президентских выборов, явка превышает 40 процентов
В ходе опроса агентства Millward Brown С.А. 45,8% избирателей готовы проголосовать за Анджея Дуду. За действующего президента Бронислава Коморовского - 45,3% избирателей.
Напомним,в первом туре Дуда вступил в 34,76%, а Коморовский - 33,77%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter