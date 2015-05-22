Германия и Франция планируют совместно разработать новый танк

Германия, как известно, увеличивает расходы на оборону на фоне конфликта на Донбассе, сообщает DW.DE. Германия и Франция планируют совместно разработать танк новой модели. По данным министерства обороны Германии, в рамках немецко-французского сотрудничества уже согласованы требования, которым должны соответствовать модернизированные танки.

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Такая информация приводится в специальном обращении статс-секретаря министерства обороны Маркуса Грюбеля в комитет по вопросам обороны Бундестага. В документе также отмечается, что до 2018 года страны планируют совместно изучить возможные "технологии и концепции" с привлечением немецкой промышленности. При этом в документе Маркус Грюбель обращает внимание на "изменение ситуации в сфере политики безопасности".

Как известно, на фоне конфликта в Украине Германия решиласущественно увеличить свой танковый парк. Ожидается, что к 2017 году, по данным министерства обороны, поступят 100 модернизированных танков. Речь идет о боевых машинах типа Leopard-2, ранее снятых с вооружения. Сейчас они законсервированы и находятся на балансе предприятий-производителей. Впрочем, в ближайшие годы их планируют выкупить и оснастить для нужд войск.