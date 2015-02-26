В Германии хотят увеличить количество танков из-за конфликта в Украине

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что сейчас немецкая армия сокращает количество танков Leopard 2, как это предусмотрено военной реформой. Так, во времена холодной войны их насчитывалось 3500, теперь их должны сократить до 225. Пока рассматривается возможность увеличения этого показателя.

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Согласно сообщению, сейчас немецкая армія снабжена танками и другой тяжелой техникой на 75%.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен подтвердил, что в ведомстве изучают вопрос о "модернизации и дополнительных мерах", но отметил, что речь идет не о ближайших месяцах, а о следующем десятилетии, и бюджета на 2016 год это не касается.