В Германии разбился американский истребитель F-16

По данным СМИ, пилоту удалось спастись, а самолет рухнул вне населенной зоны.

На западе Германии во вторник, 8 октября, потерпел крушение американский истребитель F-16.

По данным СМИ, пилоту удалось спастись при помощи катапульты, он доставлен в больницу. Самолет рухнул вне населенной зоны неподалеку от города Трир, вокруг разлито "значительное количество керосина", сообщает DW.

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Площадь вокруг аварии оцеплена полицией. По словам главы коммуны Цеммер, самолет рухнул в лесном массиве. Это уже третий истребитель, рухнувший в Германии за короткое время. В конце июня в небе во время учений бундесвера столкнулись два Eurofighter Typhoon, один из пилотов погиб.