В Китае казнили поджигателя караоке-клуба, где сгорели 18 человек

Пожар произошел 24 апреля 2018 года.

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, которого признали виновным в поджоге караоке-клуба.

Читайте такжеЕС осудил очередную смертную казнь в БеларусиОб этом сообщает Weibo.

«По согласованию с Верховным судом КНР народный суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун в соответствии с приказом о приведении в исполнение смертного приговора казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 апреля 2018 года в караоке-клубе в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун произошел пожар. В результате инцидента погибли 18 человек, еще пятеро пострадали.

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