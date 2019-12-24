В Китае казнили поджигателя караоке-клуба, где сгорели 18 человек
15:32, 24 декабря 2019Мир
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Пожар произошел 24 апреля 2018 года.
В пожаре погибли 18 человек, еще пятеро пострадали / фото flickr.com/rosenkranz
Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, которого признали виновным в поджоге караоке-клуба.
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«По согласованию с Верховным судом КНР народный суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун в соответствии с приказом о приведении в исполнение смертного приговора казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 апреля 2018 года в караоке-клубе в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун произошел пожар. В результате инцидента погибли 18 человек, еще пятеро пострадали.
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