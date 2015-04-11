Обама и Рауль Кастро пожали друг другу руки (фото)

По словам чиновника, представляющего американскую администрацию, это было неформальное общение, предметного разговора между двумя лидерами не было, сообщает ТСН по информации Reuters.

Вместе с тем, как в своем Твиттере отметил глава украинского МИД, рукопожатие лидеров обеих Америк - это исторический момент.

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Обама и Кастро, как ожидается, вновь встретятся в субботу, 11 апреля, чтобы обсудить усилия по восстановлению в полном объеме дипломатических отношений, а также вопросы стимулирования торговли и поездок между двумя странами. Напомним, 8 апреля Обама и Кастро обсудили по телефону вопрос восстановления дипломатических отношений и открытия посольств.

9 апреля госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес (Bruno Rodriguez) провели переговоры в отеле в столице Панамы. В прошлый раз встреча на таком уровне прошла в 1958 году между госсекретарем Джоном Фостером Даллесом и главой МИД Кубы Гонсало Гуэль-и-Моралесом.

США начали курс на сближение с Кубой в конце 2014 года. Вашингтон выразил готовность возобновить прерванные в 1961 году дипломатические отношения с Гаваной. Отношения между странами ухудшились после того, как в 1959 году в результате революции к власти на острове пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро.