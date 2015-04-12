Обама выступил за отмену санкций против Кубы

Президент США Барак Обама призвал Конгресс отменить санкции против Кубы. Этот призыв прозвучал в субботу, 11 апреля, во время Саммита Америк, который проходит в Панаме, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

В то же время Обама подчеркнул, комментируя изменение политики Вашингтона в отношении Кубы, что для всего американского континента наступил "поворотный момент", говорится в сообщении агентства AFP. По словам президента США, тот факт, "что президент Кастро и я оба сегодня здесь - знаменует историческое событие".

Читайте такжеКастро заявил, что Куба готова вступить в диалог с СШАВпрочем, Обама также отметил, имея прежде всего в виду ситуацию с соблюдением прав человека на Кубе: "Я думаю, не секрет - и президент Кастро согласится с этим - между нашими странами будут существовать и в дальнейшем значительные разногласия".

Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро, в свою очередь, выступил перед делегатами саммита с требованием "решить" вопрос наложенных США еще более полувека назад экономических санкций и торгового эмбарго против коммунистической Кубы. Кроме того, он приветствовал намерение Вашингтона исключить Кубу из американского списка государств-спонсоров терроризма, назвав его "позитивным шагом". Кастро добавил, что Кубы "никогда не должно было быть в этом списке". Обаму председатель Госсовета Кубы назвал "честным человеком".

Как сообщалось, президент США и председатель Госсовета Кубы поприветствовали друг друга рукопожатием на Саммите Америк .