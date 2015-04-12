Обама выступил за отмену санкций против Кубы
Президент США Барак Обама на Саммите Америк выступил за отмену санкций против Кубы.
Президент США Барак Обама призвал Конгресс отменить санкции против Кубы. Этот призыв прозвучал в субботу, 11 апреля, во время Саммита Америк, который проходит в Панаме, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.
В то же время Обама подчеркнул, комментируя изменение политики Вашингтона в отношении Кубы, что для всего американского континента наступил "поворотный момент", говорится в сообщении агентства AFP. По словам президента США, тот факт, "что президент Кастро и я оба сегодня здесь - знаменует историческое событие".
Читайте такжеКастро заявил, что Куба готова вступить в диалог с СШАВпрочем, Обама также отметил, имея прежде всего в виду ситуацию с соблюдением прав человека на Кубе: "Я думаю, не секрет - и президент Кастро согласится с этим - между нашими странами будут существовать и в дальнейшем значительные разногласия".
Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро, в свою очередь, выступил перед делегатами саммита с требованием "решить" вопрос наложенных США еще более полувека назад экономических санкций и торгового эмбарго против коммунистической Кубы. Кроме того, он приветствовал намерение Вашингтона исключить Кубу из американского списка государств-спонсоров терроризма, назвав его "позитивным шагом". Кастро добавил, что Кубы "никогда не должно было быть в этом списке". Обаму председатель Госсовета Кубы назвал "честным человеком".
Как сообщалось, президент США и председатель Госсовета Кубы поприветствовали друг друга рукопожатием на Саммите Америк .