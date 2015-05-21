Луганск, Донецк и Грозный назвали самыми опасными городами Европы

Первые семь строчек этого списка заняли иракские города, а самым опасным был признан Багдад. Среди европейских городов лишь три попали в категорию чрезвычайно опасных для проживания — это Луганск, Донецк и Грозный, сообщает КоммерсантЪ.

Компания проанализировала количество террористических атак в разных уголках мира за 12 месяцев (с февраля 2014 года по март текущего года), а также сопоставила эти данные со статистикой за предыдущие пять лет. В итоге был составлен список из 1,3 тыс. городов, которые были распределены на несколько блоков.

Самым опасным городом признан Багдад. За отчетный период столица Ирака пережила 380 террористических атак, в которых погиб 1141 человек и еще 3654 были ранены. Примечательно, что первые семь позиций рейтинга отошли исключительно к иракским городам: вслед за столицей в нем фигурируют Мосул, Рамади и Бакуба.

Читайте такжеИндию, Бразилию и Турцию признали самыми опасными странами для путешественницВ категорию чрезвычайно опасных вошли 64 города, при этом 12 из них — это столицы различных государств. Так, на 13-й строчке рейтинга расположился Кабул (Афганистан), 14-е место занял Могадишо (Сомали). Также в этот список вошли Сана (Йемен) и Триполи (Ливия). Отметим, что большинство самых опасных городов мира расположено либо на Ближнем Востоке, либо в Азии.

Европа по-прежнему считается довольно безопасным регионом. Исключением в нынешнем году стал разве что Париж, который поднялся в категорию городов высокого риска после атаки на редакцию Charlie Hebdo в январе, унесшей жизни 17 человек. После этого трагического события французская столица переместилась с 201-го на 97-е место в рейтинге.

Чрезвычайно же опасными для проживания из всех европейских городов были сочтены всего три: охваченные боевыми действиями Луганск (46) и Донецк (56), а также один российский город — столица Чечни Грозный, обосновавшийся на 54-й строке.