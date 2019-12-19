Импичмент Трампа: мнения американцев разделились поровну

Американцы не смогли определиться с отношением к импичменту Трампа.

В США провели опрос граждан об импичменте американскому президенту Дональду Трампу.

Мнения американцев разделились поровну, гласят данные NBC News.

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За отставку политика после якобы давления на украинского коллегу Владимира Зеленского высказались около 48% проголосовавших жителей. Также еще 48% выступили против проведения процедуры импичмента.

Стоит отметить, что большинство опрошенных сторонников республиканцев (90%) не захотели импичмента Трампа. Однако 83% сторонников демократов выступили за проведение процедуры. Еще 50% независимых опрошенных одобрили отставку президента, а 44% ее не поддержали.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил две статьи, на основании которых нижняя палата Конгресса США, ориентировочно, на следующей неделе проведет голосование по импичменту Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении президентской властью и в препятствовании Конгресса проводить расследование импичмента.