Виновниками взрыва в Москве могли быть двое студентов

Виновниками взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве в пятницу могли быть двое студентов, использовавших в квартире газосварочный аппарат, сообщил мэр Москвы Юрий Лужков.

Мэр рассказал, что при взрыве и пожаре, произошедшими накануне вечером в многоквартирном жилом доме погибли два студента и их соседка.

«Это были двое студентов-друзей, которые увлекались изготовлением старинных видов оружия, кольчуг, шлемов. Взорвался аппарат с газом пропан-бутан, с помощью которого они занимались паянием. Также погибла женщина из соседней квартиры, которая попала под обрушившуюся плиту», - сказал мэр.

Ранее Лужков заявлял, что взрыв мог произойти по вине неквалифицированных рабочих, которые якобы вели газосварочные работы в доме.

Газета.ру