В Турине горит Кастелло ди Монкальери
16:15, 05 апреля 2008Мир
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В бывшем дворце расположена казарма карабинеров
Сильный пожар возник утром в Турине в здании бывшего королевского дворца Кастелло ди Монкальери, где размещается казарма карабинеров, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение МВД Италии.
Жертв и пострадавших нет, но дым и пламя высоко поднимаются над двумя башнями дворца, хорошо видного из исторического центра столицы Пьемонта. Замок, заложенный в раннем средневековье, в его нынешнем виде построен в XVII веке у подножия Альп в форме подковы. Косметический ремонт комплекса проводился в канун зимней Олимпиады в 2004 г.
Тушением пожара заняты десятки расчетов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в ходе реставрационных работ во дворце.
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