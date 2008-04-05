В Турине горит Кастелло ди Монкальери

Сильный пожар возник утром в Турине в здании бывшего королевского дворца Кастелло ди Монкальери, где размещается казарма карабинеров, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение МВД Италии.

Жертв и пострадавших нет, но дым и пламя высоко поднимаются над двумя башнями дворца, хорошо видного из исторического центра столицы Пьемонта. Замок, заложенный в раннем средневековье, в его нынешнем виде построен в XVII веке у подножия Альп в форме подковы. Косметический ремонт комплекса проводился в канун зимней Олимпиады в 2004 г.

Тушением пожара заняты десятки расчетов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в ходе реставрационных работ во дворце.