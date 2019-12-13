Эко-активистка Тунберг с иронией ответила на насмешки Трампа по поводу присвоения ей звания "Человека года"

Активистка дала понять, что ее не задевают оскорбления американского президента.

Возмущенный тем фактом, что журнал Time назвал человеком года 2019 шведскую школьницу и эко-активистку Грету Тунберг, президент США Дональд Трам попытался высмеять это решение в своем Twitter. Но не учел, что в деле онлайн-троллинга юное поколение гораздо сообразительней.

Как сообщал УНИАН, Трамп написал: "Просто смехотворно. Грета должна поработать над своей проблемой с управлением гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!".

Тунберг не стала встревать в прямую перепалку с Трампом. Она лишь отредактировала в Twitter краткую информацию о себе. Сейчас там значится: "Тинейджерка, работающая над своей проблемой с управлением гневом. В данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом".

Как пишет 112.ua, заместитель главного редактора издания Buzzfeed News Дэвид Мак отметил: "Грета снова продемонстрировала, что старики никогда не смогут позадираться онлайн с детьми, которые выросли в интернете".

Отметим, что честолюбивый глава американского государства в этом году постоянно оказывался в центре самых разных скандалов, а сейчас против него запущена процедура импичмента, поэтому повторить свой успех 2016 года он не смог. Напомним, тогда человеком года по версии Time стал именно Трамп из-за своей неожиданной победы на президентских выборах, фавориткой которых была Хиллари Клинтон.

Читайте такжеЖурнал Time объявил экоактивистку Грету Тунберг человеком года (фото)

В этом году этого звания удостоилась 16-летняя Тунберг. Экоактивистку отметили за огромное влияние на общественное мнение по поводу изменений климата. Девушка стала известна благодаря своим одиночным пикетам против изменений климата, на которые она стала выходить по пятницам к зданию парламента Швеции вместо школьных уроков. Позднее ее протест поддержали в мире, причем не только школьники, но и взрослые активисты.