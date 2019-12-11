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В литовском аэропорту создали елку из конфискованных предметов (видео)

18:23, 11 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ножницы, ножи, зажигалки, игрушечные пистолеты - в общем почти все потенциально опасные предметы, которые провозить в салоне самолета запрещено. Их изъяли у неосмотрительных пассажиров, покрасили в зеленый цвет и сформировали елку.

Руководство аэропорта решило таким оригинальным образом напомнить, чего не стоит брать с собой в аэропорт.

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Теги: #аэропорт#Литва