В литовском аэропорту создали елку из конфискованных предметов (видео)

Новогоднее дерево соорудили из конфискованных ножниц, ножей, зажигалок и игрушечных пистолетов.

В Литве работники одного из аэропортов создали новогоднюю елку из конфискованных у пассажиров предметов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ножницы, ножи, зажигалки, игрушечные пистолеты - в общем почти все потенциально опасные предметы, которые провозить в салоне самолета запрещено. Их изъяли у неосмотрительных пассажиров, покрасили в зеленый цвет и сформировали елку.

Руководство аэропорта решило таким оригинальным образом напомнить, чего не стоит брать с собой в аэропорт.