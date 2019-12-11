В литовском аэропорту создали елку из конфискованных предметов (видео)
18:23, 11 декабря 2019Мир
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Новогоднее дерево соорудили из конфискованных ножниц, ножей, зажигалок и игрушечных пистолетов.
Работники литовского аэропорта создали елку из конфискованных у пассажиров предметов
В Литве работники одного из аэропортов создали новогоднюю елку из конфискованных у пассажиров предметов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ножницы, ножи, зажигалки, игрушечные пистолеты - в общем почти все потенциально опасные предметы, которые провозить в салоне самолета запрещено. Их изъяли у неосмотрительных пассажиров, покрасили в зеленый цвет и сформировали елку.
Руководство аэропорта решило таким оригинальным образом напомнить, чего не стоит брать с собой в аэропорт.
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