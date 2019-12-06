Трамп вместе с женой зажгли главную елку США (фото, видео)

Чтобы попасть на событие, американцы со всей страны отстаивают очереди в полтора километра. Билеты на елку – бесплатные, но разыгрывают их за два месяца до праздника.

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией на днях зажгли главную елку страны – возле Белого дома в Вашингтоне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы попасть на событие, американцы со всей страны отстаивают очереди в полтора километра. Билеты на елку – бесплатные, но разыгрывают их за два месяца до праздника.

Обычаю зажигать огни возле Белого дома почти 100 лет. В отличие от многих елок стран мира, эта – живая. Ее пересадили в октябре. Прошлое дерево повредил в 2018 году сначала шторм, потом сорвиголова, который пытался на него взобраться.

В то же время ожесточенный враг Дональда Трампа, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси зажгла елку перед Капитолием.

Как сообщал УНИАН, в среду засияла главная елка Нью-Йорке. Дерево возрастом около 60 лет и высотой более 23 метров украсили огромными гирляндами, суммарная длина которых составляет около 8 км. На них около 50 тыс. разноцветных лампочек.