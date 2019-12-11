Выборы в США: лучший показатель среди демократов – у Байдена

Политик пользуется поддержкой 29% среди избирателей-демократов и независимых.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден лидирует среди претендентов на выдвижение кандидатом на президентских выборах от Демократической партии.

Читайте такжеТрамп назвал "смехотворными" обвинения по делу об импичментеОб этом сообщает НВ со ссылкой на результаты опроса Quinnipiac University.

Отмечается, что Байден пользуется поддержкой 29% среди избирателей-демократов и независимых.

За Байденом следуют сенатор Берни Сандерс с 17%, сенатор Элизабет Уоррен расположилась на третьем месте с 15%, а мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич на четвертом с 9%.

Ранее УНИАН сообщал, что в США ведется расследование о возможности импичмента Дональда Трампа из-за обвинения в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.