Импичмент Трампа: демократы собираются выдвинуть два обвинения против президента США

Коллеги-республиканцы Трампа обвинили демократов в попытке отменить президентские выборы 2016 года и попытке сместить президента с должности без достаточных доказательств.

Демократы Палаты представителей США 10 декабря намерены выдвинуть обвинения президенту США Дональду Трампу по двум статьям – использование служебного положения в личных целях и препятствование работе Конгресса, сообщает Радио свобода.

Юридический советник демократов в Палате представителей Дэниэл Голдман 9 декабря заявил, что оставление Трампа на своем посту нанесет вред стране, обвинив американского президента в «настойчивых и постоянных усилиях по принуждению другой страны к тому, чтобы помочь ему выиграть выборы».

Коллеги-республиканцы Трампа обвинили демократов в попытке отменить президентские выборы 2016 года и попытке сместить президента с должности без достаточных доказательств.

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В США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинения в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента.