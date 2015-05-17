В Москве задержали 17 участников акции против гомофобии

Московские полицейские задержали в Екатерининском парке участников «радужного флешмоба» — международной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с гомофобией. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил в твиттере политический активист Николай Кавказский, который оказался среди задержанных, передает Дождь.

Как уточнила сотрудница правозащитной организации «Зона права» Ксения Живаго, в полиции оказались 17 человек.

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Активистов, по ее словам, задержали за то, что у них были воздушные шарики. Также в автозаке оказался сотрудник службы доставки шариков.

Привезли к ОВД Мещанское. Из автобуса не выпускают. Здесь 17 человек. — Николай Кавказский (@othertribunus) May 17, 2015

Ранее в воскресенье аналогичная акция прошла в Петербурге на Марсовом поле. По данным местных СМИ, она собрала несколько сотен человек и завершилась без происшествий. Полицейскиесопроводили активистов до метро.