В Кишиневе сторонники объединения с Румынией провели марш (фото)
В Кишиневе тысячи людей приняли участие в марше в поддержку объединения Молдовы с Румынией.
Организаторы группа "Действие 2012" заявляют, что в демонстрации приняли участие 25 тыс. человек, между тем полиция отмечает, что участников акции было 5 тыс. , сообщает радио "Свобода".
Читайте такжеМолдова снова не пустила российских журналистов в ПриднестровьеПротестующие говорят, что объединение с членом Евросоюза Румынией является единственным шансом для страны, чтобы решить свои социальные проблемы. Организаторы приурочили мероприятие 203 годовщине оккупации Бессарабии царской Россией.
Демонстрации предшествовало противоречивое выдворение сроком на 5 лет лидера движения "Действие 2012" Георге Симиона. Такое решение было принято на основании того, что его деятельность может угрожать национальной безопасности.
Георге Симион – гражданин Румынии, который приехал в Молдову, чтобы помочь организовать и принять участие в марше.
Социологические опросы свидетельствуют, что от 10 до 20% молдаван поддерживают объединение.