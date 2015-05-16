В Кишиневе сторонники объединения с Румынией провели марш (фото)

Организаторы группа "Действие 2012" заявляют, что в демонстрации приняли участие 25 тыс. человек, между тем полиция отмечает, что участников акции было 5 тыс. , сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеМолдова снова не пустила российских журналистов в ПриднестровьеПротестующие говорят, что объединение с членом Евросоюза Румынией является единственным шансом для страны, чтобы решить свои социальные проблемы. Организаторы приурочили мероприятие 203 годовщине оккупации Бессарабии царской Россией.

Демонстрации предшествовало противоречивое выдворение сроком на 5 лет лидера движения "Действие 2012" Георге Симиона. Такое решение было принято на основании того, что его деятельность может угрожать национальной безопасности.

Георге Симион – гражданин Румынии, который приехал в Молдову, чтобы помочь организовать и принять участие в марше.

Социологические опросы свидетельствуют, что от 10 до 20% молдаван поддерживают объединение.