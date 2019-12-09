Bild: Бизнес Германии пошел на позорную встречу с Путиным

Немецкие бизнесмены слушали об амбициях российского автократа как раз тогда, когда спецслужбы их родной страны борются с российской угрозой.

Что еще должен сделать Владимир Путин, чтобы президент Siemens Джо Кэзер больше не подавал ему руку? В разгар крупнейшего за последние годы политического кризиса между Берлином и Москвой российский президент принял у себя 22 руководителей немецких компаний. В первых рядах оказался именно Кэзер.

Поскольку он давний знакомый российского автократа, ему разрешили сесть просто по левую руку от него, - пишет немецкое издание Bild.

«В то время, как немецкие бизнесмены за чашкой чая зачарованно слушали о замыслах Путина, органы безопасности их родины защищались от российского государственного террора», - говорится в статье.

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На прошлой неделе Генеральная прокуратура ФРГ взялась за расследование против гражданина России, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии в парке посреди Берлина. Очень вероятно, что он сделал это по приказу Кремля. Подозреваемого схватили почти на горячем. Теперь его перевели из тюрьмы в Моабите в отдел строгого режима в Тегеле. Это было сделано из-за страха немецкой разведки, что правительство России может попытаться убить киллера, пока он не начал говорить.

Но на встречи немецких бизнесменов с Путиным никто даже не вспомнил об этом и не критиковал режим, который совершает убийства по всей Европе. Владелец кондитерской фирмы Германн Бюльбекер пояснил, что этот вопрос нельзя было поднять из-за отсутствия на встрече политических представителей Германии.

«Компании не должны противоречить политике своей страны», - подчеркнул эксперт по иностранным делам Джем Оздемир.

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А внешнеполитический эксперт партии ХДС Норберт Реттген предупредил: если вина России в убийстве в центре Берлина будет доказана, это будет означать, что Кремль «пересек красную линию». Издание также напоминает, что компания Siemens и ранее оказывалась в центре внимания из-за нарушения санкций ЕС. В частности, она доставила газовые турбины в оккупированный украинский Крым.