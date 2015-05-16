Премьер Люксембурга заключил однополый брак с потомком Сергея Рахманинова

Пара собирается отметить свадьбу в грядущие выходные на закрытом мероприятии, куда будет приглашено около 500 гостей, пишет Газета.Ru.

Европейский политик и потомок Сергея Рахманинова получили возможность официально оформить отношения после того, как два месяца назад парламентским большинством были одобрены однополые браки и усыновление детей гомосексуальными парами.

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Это уже второй случай заключения однополого брака лидером европейской страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Исландии официально состоит в однополом браке.