Премьер Люксембурга заключил однополый брак с потомком Сергея Рахманинова
02:37, 16 мая 2015Мир
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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заключил однополый брак с бельгийским архитектором Готье Дестенэ
REUTERS
Пара собирается отметить свадьбу в грядущие выходные на закрытом мероприятии, куда будет приглашено около 500 гостей, пишет Газета.Ru.
Европейский политик и потомок Сергея Рахманинова получили возможность официально оформить отношения после того, как два месяца назад парламентским большинством были одобрены однополые браки и усыновление детей гомосексуальными парами.
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Это уже второй случай заключения однополого брака лидером европейской страны.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Исландии официально состоит в однополом браке.
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