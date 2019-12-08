Глава Минобороны Германии требует санкций против РФ из-за убийства в Берлине

Министр констатировала, что убийство осложнило отношения между Москвой и Берлином.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр требует принять дополнительные меры в отношении РФ в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом она сказала в интервью изданию Bild am Sonntag, передает DW.

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"Мы будем на уровне федерального правительства проводить консультации по поводу дальнейшей реакции и принимать соответствующие решения. Российская сторона должна наконец внести свой вклад в расследование этого преступления", - подчеркнула министр.

Крамп-Карренбауэр констатировала, что убийство осложнило отношения между Москвой и Берлином, добавив, что доказательства против России - "серьезные".

Напомним, 23 августа в парке возле центра Берлина был убит Зелимхан Хангошвили. Велосипедист подъехал к мужчине, который шел в мечеть, и выстрелил ему в затылок из пистолета Glock 26.

После этого подозреваемый проехал к реке Шпрее, где переоделся и бросил велосипед и пистолет в воду. Продолжить бегство он собирался на электрическом скутере. Пара подростков увидела подозреваемого и сообщила полицейским неподалеку. Они схватили мужчину и установили за считанные минуты, что его зовут Вадим Соколов.

4 декабря стало известно, что в связи с этим убийством правительство Германии выслало из страны двух сотрудников посольства России.