Групповое изнасилование и убийство в Индии: полиция застрелила всех подозреваемых (фото)

Предполагаемые преступники были застрелены во время следственного эксперимента.

Утром в пятницу, 6 декабря, в Индии полиция застрелила четверых подозреваемых в изнасиловании и убийстве женщины, которая вызвала волну протестов по всей стране.

Читайте такжеДо 65 тысяч долларов – за одну: более 600 пакистанок продали в Китай как невестОб этом передает ТСН.

Все четверо подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 27-летней женщины-ветеринара из Гайдарабад были застрелены во время следственного эксперимента. Их привезли на место преступления – безлюдную местность в пригороде, чтобы восстановить события.

В полиции утверждают, что там подозреваемые выхватили оружие у правоохранителей. В итоге в ходе завязавшейся перестрелки все четверо были убиты.

Ранее УНИАН сообщал, как в Индии четверо мужчин изнасиловали, убили и сожгли девушку.