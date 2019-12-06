Отчет Uber: ежедневно в США 8 человек стают жертвами сексуального домогательства в такси

Попытки изнасилования происходили в одном случае из четырех миллионов поездок.

Сервис заказа такси Uber опубликовал 84-страничный отчет о безопасности, где проанализировал различные инциденты, происходившие с клиентами и водителями компании в США в 2017-2018 годах.

Об этом пишет Meduza.

Читайте такжеUber сделает телефоны водителей и пассажиров анонимнымиОтмечается, что за два года компания получила 5981 сообщение о сексуальных домогательствах (в среднем восемь сообщений в день). Среди них – 464 заявления об изнасиловании и 587 заявлений о попытке изнасилования. В отчете Uber сказано, что изнасилования происходили в одном случае из пяти миллионов поездок, а попытки изнасилования – в одном случае из четырех миллионов поездок.

В исследовании Uber отмечается, что изнасилованиям подвергались как клиенты компании, так и водители. Примерно в 92% случаев жертвами были клиенты или ехавшие с ними люди, а примерно в 7% случаев – водители. Чаще всего жертвами становились женщины (89%), еще около 8% – мужчины, а менее 1% были «определены как гендерные меньшинства», сказано в отчете.

Чаще всего (три тысячи случаев) Uber получал сообщения о прикосновениях ко рту, груди, ягодицам или гениталиям. Также были сообщения о попытках поцеловать, лизнуть или укусить перечисленные части тела (766 случаев). Еще примерно в 1164 случаях речь шла о других частях тела – например, руках или ногах.

Всего за 2017-2018 год водители Uber совершили 2,3 миллиарда поездок в США. В результате дорожных аварий погибли 107 человек. Еще 17 человек умерли из-за нападений.

В компании подчеркнули, что более 99,9% всех поездок закончились благополучно.

Ранее УНИАН сообщал, что Uber не продлили лицензию в Лондоне. В Транспортном управлении считают, что такси службы не обеспечивают должной безопасности пассажирам.