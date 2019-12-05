Массовые протесты в Париже: полиция применила газ и задержала 71 человека (фоторепортаж)

Французы массово вышли на улицу против пенсионной реформы.

В Париже, где люди массово вышли на улицу против пенсионной реформы, задержали 71 человека.

Об этом говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

Полицейские и жандармы провели 9350 проверок, задержав 71 человека.

Читайте такжеПариж "стоит": во Франции сегодня пройдет волна забастовок (фото, видео)

В четверг, 5 декабря, во Франции проходит масштабная общенациональная забастовка, которая привела к отмене значительной части общественного транспорта.

Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 по местному времени от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.

Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.

Напомним, во Франции существуют десятки различных пенсионных программ. Макрон утверждает, что эта система слишком сложна и намерен ввести систему баллов, которая будет учитывать каждый отработанный день. Размер будущих пенсий затем будет вычисляться на основе накопленных баллов. При новой системе пенсионных привилегий лишатся представители многих профессий, в частности, моряки, юристы и артисты оперы. Пенсионный возраст за последние 10 лет во Франции повысился с 60 до 62 лет. Реформа Макрона приведет к дальнейшему повышению пенсионного возраста – до 64 лет.

Как сообщал УНИАН, во Франции в среду, 27 ноября, сельхозпроизводители на тракторах заблокировали дороги, ведущие в Париж.