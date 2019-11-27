Восстание машин: тысячи фермеров на тракторах заблокировали подъезды к Парижу

Фермеры требуют улучшить условия их работы.

Во Франции в среду, 27 ноября, сельхозпроизводители на тракторах заблокировали дороги, ведущие в Париж.

Об этом сообщает Le Figaro.

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По данным Федерации национальных профсоюзов сельхозпроизводителей, в акции участвуют 10 тысяч человек на 1500 тракторах. Не менее 250 тракторов уже появились в Париже и направляются к проспекту Фоша - месту проведения митинга. Часть протестующих собирается блокировать дороги вокруг столицы, в частности, трассу между городом и аэропортом Шарля де Голля.

Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляются в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.

Фермеры выступают против международных соглашений о свободе торговле, против внутренних директив, которые ограничивают их работу, против конкуренции со стороны импортной продукции.

Также они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона Egalim, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Как сообщал УНИАН, в Париже 16 ноября прошли акции в честь первой годовщины с начала выступлений «желтых жилетов».