Импичмент Трампа: в Конгрессе США анонсировали предъявление обвинений президенту

По словам Нэнси Пелоси, глава США «злоупотребил своей властью ради собственной политической выгоды».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что она поручила Палате демократов составить обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ABC News.

Она заявила, что американский лидер не оставил другого выбора.

Парламентарий отметила, что попросит председателя палаты приступить к реализации импичмента.

«Если мы позволим президенту быть выше закона, мы сделаем это на риск для нашей республики», — подчеркнула Пелоси.

Она также добавила, что обвинения против Трампа неоспоримы.

По ее словам, глава США «злоупотребил своей властью ради собственной политической выгоды».

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.