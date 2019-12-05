Близ Мавритании затонуло судно с мигрантами

Сейчас информация о количестве погибших и обстоятельствах трагедии уточняется.

У берегов Мавритании в море погибли более 50 мигрантов из Западной Африки после того, как их корабль затонул. В судне находилось 150 человек.

Об этом сообщает REUTERS.

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По сообщению местных властей, все мигранты – жители Гамбии. Сейчас информация о количестве погибших и обстоятельствах трагедии уточняется.

Морской путь из Западной Африки в Европу когда-то был одним из основных маршрутов мигрантов и наиболее опасным. Попытки пересечь море уменьшились после усиления патруля Испании.

Как сообщал УНИАН, свыше 32 тысячи мигрантов погибли или пропали без вести в 2014-2018 годах, причем наибольшее количество смертельных случаев произошла на пути из Северной Африки в Европу через Средиземное море.