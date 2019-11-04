В Греции в холодильной камере грузовика нашли 41 мигранта

Система охлаждения в рефрижераторе была отключена, поэтому люди не пострадали.

В понедельник, 4 ноября, на севере Греции в ходе проверки на трассе полиция обнаружила 41 нелегального мигранта в грузовике-рефрижераторе.

Об этом сообщает Reuters.

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Полиция остановила грузовик на шоссе возле города Ксанти для выборочной проверки. В ходе осмотра в рефрижераторе обнаружили 41 мигранта, большинство были из Афганистана.

По словам представителя местных властей, нелегальные мигранты не пострадали, так как система охлаждения была отключена.

Водителя грузовика задержали. Его и мигрантов доставили в ближайший полицейский участок для установления персональных данных.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Великобритании в грузовике были найдены мертвыми 39 человек, предварительно мигранты из Вьетнама.

27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.