На Лондонском мосту произошла стрельба (фото, видео)

Полиция Лондона подтвердила факт стрельбы и посоветовала прохожим выполнять указания офицеров в рамках мер безопасности.

На Лондон-бридж 29 ноября произошла стрельба. Сообщают уже о нескольких потерпевших. Сейчас мост перекрыли.

Об этом сообщает BBC News.

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По словам репортера британской службы BBC, в момент инцидента группа неизвестных напали на одного мужчину. Вскоре прибыла полиция и раздались выстрелы.

В соцсетях появились видео, снятые очевидцами, как мужчина бросается с ножом на прохожих, из-за чего между ними случилась драка.

Полиция Лондона подтвердила факт стрельбы и советует прохожим выполнять указания офицеров в рамках мер безопасности.

Как сообщал УНИАН, два года назад в результате наезда микроавтобуса на людей на Лондонском мосту пострадали около 20 человек.