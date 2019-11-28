Блогер TikTok замаскировала под урок макияжа рассказ о репрессиях в Китае: ее аккаунт заблокировали (видео)

Девушка посоветовала всем своим зрителям обратить внимание на пытки уйгуров в Китае.

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт 17-летней американки, когда та пыталась привлечь внимание своих подписчиков к пыткам уйгуров в Китае.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, Ферора Азиз неожиданно, завывая ресницы, посоветовала всем своим зрителям переключить экраны и поискать в Интернете информацию о том, что происходит в Поднебесной. В частности, о концентрационных лагерях, где держат и пытают тысячи мусульман-уйгуров.

После появления видео TikTok заблокировала аккаунт девушки. Когда же поднялась волна недовольства, страницу пришлось восстановить, а впоследствии и оправдываться: мол, видео по политическим мотивам не модерируют.

В массовых пытках уйгуров уже неоднократно обвиняли Пекин и правозащитные организации, однако реакции правительства стран Запада так и не добились.

Как сообщал УНИАН, американец договорился с альпинистами, чтобы те помогли отыскать потерянную в горах обручальное кольцо.