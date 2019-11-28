На вершину за обручальным кольцом: американец с альпинистами отыскал утерянное в горах кольцо (видео)

Мужчины поднялись на высоту в 1200 метров с металлоискателем.

Американец договорился с альпинистами, чтобы те помогли отыскать потерянное в горах обручальное кольцо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДвое австралийцев проехались голышом на скутере в Баллы и поплатились (видео)

Мужчины поднялись на высоту в 1200 метров с металлоискателем. Где именно на 15-километровом маршруте потерял обручальное кольцо, мужчина помнил.

На удивление, кольцо удалось отыскать. Мужчина обрадовался, что кольцо удалось вернуть. Его помощники же призвали альпинистов во избежание подобных случаев оставлять ценности дома.

Как сообщал УНИАН, сын российского художника Никаса Сафронова Лука на борту самолета Казань-Москва попал в щекотливую ситуацию. Видео конфуза сняли на камеры пассажиры, вскоре его просмотрели тысячи людей.