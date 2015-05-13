В Йемене началось пятидневное перемирие
02:58, 13 мая 2015Мир
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В Йемене началось пятидневное гуманитарное перемирие после более чем шести недель авиаударов со стороны коалиции, которую ведет Саудовская Аравия.
REUTERS
Временное прекращение огня может быть продлен, если повстанцы-хуситы придерживаться его, пишет LB.ua со ссылкой на AP.
Воздушные атаки на хуситов не прекращаются с 26 марта. Арабская коалиция с их помощью пытается вернуть власть президенту Абд Раббо Мансуру Хади, свергнутому хуситами.
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Шиитские повстанцы-хуситы, недовольные властями Йемена, захватили столицу в начале 2015 года. После этого президент Абд Раббо Мансур Хади бежал в Саудовскую Аравию. В конце марта коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную кампанию против хуситов с целью возврата Хади к власти.
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