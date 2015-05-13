Число жертв нового землетрясения в Непале возросло до 57 человек

Жертвами стали 57 человек. При землетрясении 1 129 человек получили ранения, сообщает Дождь.

Менее чем через час после первого подземного толчка сообщили о двух новых толчки магнитудой 5 и 6,3.

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Ранее, 25 апреля, в Непале произошло самое сильное и разрушительное землетрясение более чем за 80 лет. Количество погибших составляет восемь с половиной тысяч человек.

Более 17 тысяч человек пострадали в результате землетрясения.

По последним данным, стихия полностью разрушила 191 тысячу домов, еще 175 тысяч домов были повреждены.