Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Впервые президентом Еврокомиссии будет женщина - бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский парламент на заседании в Страсбурге утвердил новый состав Европейской комиссии.

Как сообщается на сайте Европарламента, «за» принятие нового состава отдал голос 461 депутат, «против» проголосовали 157 и «воздержались» 89.

Новый состав Еврокомиссии должен начать свой пятилетний срок работы с 1 декабря 2019 года. Однако, до этого момента новая Еврокомиссия должна быть формально назначена лидерами государств и правительств стран-членов ЕС.

Впервые президентом Европейской комиссии будет женщина - бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На этом посту она сменит Жан-Клод Юнкера.

Также сказано, что в новом составе Еврокомиссии будет наибольшее количество женщин среди еврокомиссаров. В частности, в Еврокомиссии на должностях комиссаров будет 11 женщин и 15 мужчин.

Читайте такжеБудущая глава Еврокомиссии хочет ускорить выполнение соглашения об ассоциации Украины с ЕС

В новой Еврокомиссии за защиту климата отвечать представитель Нидерландов Франс Тиммерманс, который до этого был вице-президентом комиссии и комиссаром по вопросам лучшего регулирования и верховенства права. Другой приоритетное направление - диджитализацию - возглавит представитель Дании Маргарете Вестагер. Она же и будет новой руководящим вице-президентом Еврокомиссии.

Должность высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности займет представитель Испании - бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Он сменит на этом посту Федерику Могерини.

Должность комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения займет представитель Венгрии Оливер Варгеи, который сменит Йоханесса Хана.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент на месяц отложил начало работы нового состава Европейской комиссии, который должен был приступить к выполнению своих обязанностей 1 ноября.