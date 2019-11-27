Фура с 39 телами: во Вьетнам начали возвращать тела погибших (фото, видео)
Во Вьетнам вернули тела мигрантов, погибших в фуре в Британии.
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Сегодня утром в Ханое (Вьетнам) приземлился британский самолет, на котором привезли 16 тел из 39 погибших.
Их скоро передадут родственникам, говорится в сюжете 1+1.
Как сообщал УНИАН, 23 октября британская полиция сообщила, что обнаруженный в графстве Эссекс грузовик с 39 телами въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия) через порт Пурфлит.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые объявили о смерти 38 взрослых и одного подростка, находившихся в контейнере грузовика.
27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.
Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.