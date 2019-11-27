Фура с 39 телами: во Вьетнам начали возвращать тела погибших (фото, видео)

Тела мигрантов обнаружили в небольшом городке под Лондоном в конце октября. Самой младшей жертве – 15, а самой старшей – 44.

Во Вьетнам вернули тела мигрантов, погибших в фуре в Британии.

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Сегодня утром в Ханое (Вьетнам) приземлился британский самолет, на котором привезли 16 тел из 39 погибших.

Их скоро передадут родственникам, говорится в сюжете 1+1.

Как сообщал УНИАН, 23 октября британская полиция сообщила, что обнаруженный в графстве Эссекс грузовик с 39 телами въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия) через порт Пурфлит.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые объявили о смерти 38 взрослых и одного подростка, находившихся в контейнере грузовика.

27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.