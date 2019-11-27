В США трех мужчин оправдали и освободили из тюрьмы после того, как они отсидели 36 лет

В их деле обнаружили множество нарушений, а настоящий подозреваемый уже скончался.

В США трех мужчин оправдали после того, как они отсидели в тюрьме 36 лет за убийство, которое не совершали.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса в 1984 году приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего мальчика, совершенное за год до того.

Подростка застрелили по дороге в школу в 1983 году. У парня также украли куртку Джорджтаунского университета. 16-летних темнокожих Честната, Стюарта и Уоткинса арестовали в ноябре того же года.

Рассмотрение дела возобновили в этом году после того, как один из заключенных написал письмо, в котором привел новое доказательство своей невиновности.

После увольнения ошибочно осужденных за убийство прокурор штата Балтимор заявила, что дела на Честната, Стюарта и Уоткинса завели по ложным показаниям других подростков-свидетелей.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что во время первоначального расследования полиция проигнорировала и скрыла показания нескольких свидетелей, которые называли убийцей другого человека. Этот подозреваемый скончался в 2002 году.